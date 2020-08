Una generosa donazione al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Guastalla è stata formalizzata nei giorni scorsi da parte della Latteria Sociale Cavecchia e Barchessone con sede a Reggiolo.

Si tratta di una centralina di monitoraggio telemetrico e di due monitor per la misurazione dei parametri vitali. Le apparecchiature, entrate già in uso, sono impiegate per monitorare e tenere in sicurezza i pazienti nel periodo che intercorre tra l’accettazione e la visita ambulatoriale o l’esame diagnostico e concorrono alla dotazione tecnologica del futuro OBI, settore di Osservazione Breve Intensiva di imminente allestimento a integrazione dell’attuale Pronto Soccorso. Il progetto, che prenderà il via nei prossimi mesi, rientra tra gli adeguamenti finanziati dal Ministero della Salute in ottemperanza alle Linee di indirizzo per il potenziamento della rete ospedaliera per emergenza Covid-19 .

A ricevere e ringraziare i rappresentanti della Latteria Sociale erano, insieme al personale dell’equipe, il Direttore medico dell’Ospedale Cinzia Gentile e il Direttore dell’Emergenza-Urgenza Area Nord Stefano De Pietri.