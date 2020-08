Fondo affitto 2019, l’Unione Colline Matildiche in aiuto di 45 famiglie

Sono 45 i contributi elargiti dall’Unione Colline Matildiche per venire incontro alle famiglie e alle persone in difficoltà nel pagamento dell’affitto della propria abitazione. L’importo complessivo dei fondi distribuiti, grazie alle risorse messe a disposizione dalla Regione Emilia Romagna, ammonta a 61.844 euro.

Nel dettaglio, in risposta al bando “Fondo Affitto 2019”, sono pervenute in Unione 140 domande: 39 ad Albinea, 81 a Quattro Castella, 20 a Vezzano sul Crostolo.

Di queste 133 quelle ritenute idonee dopo la verifica sulla sussistenza dei requisiti richiesti.

Dalla graduatoria successivamente formata sono poi state finanziate 45 domande, fino a esaurimento fondi: 14 nel comune di Albinea (per un importo di 21.022 euro), 24 in quello di Quattro Castella (per un totale di 30.472 euro) e 7 in quello di Vezzano (per un importo di 10.350 euro).

Le famiglie riceveranno un contributo pari a 3️ mensilità del canone di affitto.

Nel frattempo la Regione Emilia Romagna ha stanziato nuove risorse, relative all’annualità 2020, per facilitare la stipula o la rinegoziazione di contratti a canone calmierato ed elargire contributi per il pagamento dell’affitto con priorità data ai quei nuclei familiari particolarmente danneggiati dall’emergenza Covid.

Le regole per accedere al contributo verranno definite in un nuovo bando che l’Unione Colline Matildiche lancerà a breve.