Al via i lavori su Ponte Fossa

Partiranno lunedì 17 agosto i lavori di manutenzione straordinaria sul ponte che attraversa il Torrente Fossa, collegamento stradale tra il territorio del comune di Formigine e quello di Fiorano Modenese.

La decisione della messa in sicurezza è nata a seguito di un’accurata ispezione dell’opera, dalla quale è emersa l’esigenza di agire sui giunti e sulla pavimentazione. Sono stati quindi previsti interventi locali di sostituzione dei giunti di dilatazione ed impermeabilità, fresatura e ripristino della pavimentazione, rifacimento della segnaletica orizzontale.

Al fine di creare il minor disagio possibile per gli automobilisti, le Amministrazioni comunali di Fiorano Modenese e Formigine hanno l’obiettivo di terminare la manutenzione entro la fine del mese, così da favorire al meglio la ripresa del traffico dettato da esigenze lavorative.

Per tutta la durata della messa in sicurezza e rifacimento del manto stradale sarà infatti interdetto il traffico sia veicolare che pedonale, con deviazione per tutti i mezzi – incluso il traffico pesante – su percorsi alternativi.

Nel suo complesso, l’importo delle necessarie opere di ristrutturazione ammonta a circa 75mila euro suddivisi tra i due Comuni, comprensivi di progettazione dei lavori, importo d’appalto ed oneri per la sicurezza.