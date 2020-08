Aggiornamento sulle chiusure notturne in Tangenziale a Bologna

Sulla Tangenziale di Bologna è stata annullata la chiusura del tratto compreso tra l’uscita 8 bis viale Europa e l’uscita 10 Roveri verso San Lazzaro, che era prevista dalle 22:00 di mercoledì 12 alle 6:00 di giovedì 13 agosto. Saranno, pertanto, regolarmente aperti gli svincoli 8 Fiera e 9 San Donato.

Sempre sulla Tangenziale di Bologna, per consentire lavori di pavimentazione, previsti in orario notturno, a ridotta circolazione di veicoli, dalle 22:00 di mercoledì 12 alle 6:00 di giovedì 13 agosto, sarà chiuso il tratto compreso tra lo svincolo 1 “Nuova Bazzanese” e lo svincolo 2 “Borgo Panigale”, verso San Lazzaro.

Di conseguenza, sarà chiuso lo svincolo 1 bis in uscita per chi proviene da Casalecchio di Reno e in entrata verso San Lazzaro.

In alternativa, si consiglia di percorrere la viabilità ordinaria: Nuova Bazzanese SP569, Via 63esima Brigata Bolero, Via Caduti di Casteldebole, Via Gaetano Salvemini, Rotonda Battaglia di Casteldebole e Via Palmiro Togliatti.