A Sassuolo il Drive In anticipa l’inizio

Iniziano ad accorciarsi le giornate e, di conseguenza, anche gli orari del Drive In allestito da ProLoco Sassuolo in collaborazione con il Gruppo Alpini di San Michele ed il patrocinio del Comune di Sassuolo.

A partire da domani, mercoledì 12 agosto, le proiezioni inizieranno alle ore 21,45 con unica eccezione mercoledì 26 agosto, quando, vista la durata del film in programma “Titanic”, si inizierà alle ore 21,30.

Fino alla fine del mese di agosto, quindi, ancora sei appuntamenti con alcuni dei film che hanno fatto la storia della cinematografia, in una location d’eccezione e con la riscoperta del Drive In, abbinato al ristorante.

L’area è suddivisa in tre parti: spazio ristorante con una zona di massimo relax, dove poter assaporare le delizie preparate dal Gruppo Alpini san Michele; spazio cocktail, in collaborazione con un gruppo di famosissimi bar tender in cui sarà possibile sedersi nella zona salotto e gustarsi ogni genere di cocktail; spazio drive con 50 posti auto per godersi i film cult in massima sicurezza e con un sapore un po’ retrò. Il Drive In è dotato anche del “servizio drive in”: durante tutta la visione del film sarà possibile usufruire del servizio take a way e gustarsi alcune delle prelibatezze del Gruppo Alpini direttamente sulla propria auto.

Questo il programma di tutto il mese d’Agosto con inizio alle ore 21,45:

Mercoledì 12 Agosto: Chi trova un amico trova un tesoro, 1981, S. Corbucci

Sabato 15 Agosto: “Sister Act, una svitata in abito da suora”

Mercoledì 19 Agosto: Aladdin, 2019, G. Ritchie

Sabato 22 Agosto: Quattro matrimoni e un funerale, 1994, N. Newell

Mercoledì 26 Agosto: Titanic, 1997, J. Cameron (Inizio ore 21,30)

Sabato 29Agosto: Cenerentola, 2015, K. Branagh

Nel rispetto di tutte le normative anti Covid – 19 è necessario prenotare; per farlo è possibile visitare il seguente link https://sites.google.com/view/driveinsassuolo/home

Oppure telefonare al numero 320.85.222.33; e-mail: driveinsassuolo@gmail.com

I clienti che hanno una prenotazione per piazzola al Drive-in (posto Auto) verrà applicato il prezzo d’ ingresso per ogni persona presente sulla macchina.

Ingresso a persona: 2 € – Bambini sotto i 4 anni e OVER 75 ingresso ridotto 1 €.

I clienti con prenotazione al ristorante avranno un parcheggio dedicato gratuito.