Terminato il recupero del parco “I Folletti” di Sassuolo

E’ terminato l’intervento di recupero e valorizzazione svolto all’interno del parco dei Folletti, in via Fornace, dai volontari dell’Associazione “Il Melograno”, in qualità di capofila di un gruppo di Associazioni partner del territorio (NuovaMente Secchia, Legambiente Comuni Pedemontani Modenesi ed Associazione Emilii).

Le attività di recupero e valorizzazione del parco hanno riguardato: la sistemazione panchine e arredo parco con impregnante per legno, la sistemazione giochi ( castello e altalene) con impregnante per legno, la pulizia dei vialetti e diserbo manuale, la sistemazione della fontana, porta biciclette e cestini con vernice verde, potatura siepi e alberi lungo il perimetro del parco, realizzazione gioco tipo campana ( fiore ed ape) con smalti colorati, installazione ombreggiante in tutto il lato est del parco a confine con la zona artigianale, per schermare la zona giochi; montaggio e installazione di 11 fioriere trattate con impregnante all’ esterno catramina all’interno e telo pacciamante, montaggio e installazione di due bordure trattate con smalto rosso all’esterno e catramina all’interno, abbellimento dei muretti all’ingresso del parco con disegni e installazione di fioriere con piante aromatiche per coprire le parti ammalorate.