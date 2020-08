Modena: una patente sospesa per eccesso di velocità e sorpasso in curva

Trenta veicoli controllati, otto verbali per mancato rispetto del Codice della strada e una patente ritirata. Nessuna sanzione per trasgressione dell’articolo 186, ovvero per la guida in stato di ebbrezza. Sospensione della patente a un conducente che ha sorpassato in curva a Baggiovara, viaggiando a una velocità di 40 Km/h oltre il limite: per lui multe per un totale di oltre 700 euro.

È il bilancio dei controlli che la Polizia locale di Modena ha effettuato dalle 22 di venerdì 7 agosto alle 4 del mattino di sabato 8. L’attività di polizia stradale era programmata e segnalata, sono stati utilizzati i telelaser per misurare la velocità e l’etilometro per verificare lo stato di ebbrezza.

Il servizio, che ha visto impegnate tre pattuglie (sei operatori) e un ispettore coordinatore, si è svolto in particolare sulla via Emilia Ovest e in via Giardini (località Baggiovara). Tutti i conducenti fermati sono stati sottoposti, nel rispetto delle misure di sicurezza anti-Covid, ad accertamenti per eventuale guida in stato di ebbrezza e nessuno è risultato oltre i limiti di alcol consentiti dalla legge.

In particolare, gli operatori della Polizia locale si sono posizionati dalle 22 all’una di notte in via Emilia Ovest, all’altezza del civico 760, e qui hanno controllato 26 veicoli, per tre dei quali sono state elevate sanzioni (in un caso per mancanza di documenti al seguito, in un altro per dispositivi non efficienti, e nel terzo per superamento dei limiti di velocità).

In via Giardini 1324 (località Baggiovara) il servizio si è svolto dall’1.30 alle 3.30 di sabato 8 agosto e gli operatori della Polizia locale hanno controllato quattro veicoli elevando cinque verbali, tra i quali quelli al conducente sanzionato per superamento del limite di velocità di oltre 40 Km/h rispetto al limite e sorpasso in curva, con una sanzione di 544 euro per la prima violazione e 167 euro per la seconda, con la sospensione della patente da 1 a 3 mesi.