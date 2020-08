La Municipale di Sassuolo in merito alle sanzioni con “Scout Speed” a S.Michele

A seguito di alcuni articoli di stampa relativi all’impiego dello “Scout Speed”, con specifico riferimento al tratto viario denominato Via San Michele, per fare chiarezza la Polizia Municipale rende note le contravvenzioni elevate attraverso l’utilizzo di questo strumento dal 1° gennaio 2020 ad oggi: un totale di 210 sanzioni, per una media di una al giorno.

Nello specifico:

Art. 142/ comma 7 C.d.S. (velocità accertata non superiore a 10 Km oltre il limite presente in zona): nessuna

Art. 142 /comma 8 CdS (velocità accertata maggiore oltre i 10 Km/h e non oltre i 40 Km/h rispetto al limite presente in zona): nr. 142

Art. 142 /comma 9 CdS (velocità accertata maggiore oltre i 40 Km/h ma non oltre i 60 Km/h rispetto al limite presente in zona): 62

Art. 142 /comma 9 bis CdS (velocità accertata maggiore oltre i 60 Km/h rispetto al limite presente in zona): 6