In auto con mezzo chilo di cocaina: arrestati a Modena

Sabato sera i Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Modena, nel corso delle attività di controllo finalizzate al Contrasto dello spaccio, hanno fermato e tratto in arresto in flagranza di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti un 31enne italiano di origini campane, domiciliato nel reggiano e il 29 enne albanese dimorante in provincia di Modena che si trovava con lui.

I due sono stati notati dal personale del Nucleo Investigativo lungo la via Emilia Est e fermati a bordo di una Mercedes al confine con Castelfranco Emilia, quindi controllati e perquisiti. Sotto il sedile del veicolo i militari hanno trovato occultato un panetto di oltre 500 grammi di cocaina. Entrambi sono stati tradotti al Carcere S.Anna di Modena a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.