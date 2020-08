FrescAgosto alla corte di Montegibbio

FrescAgosto con Pic Nic a corte il 14-15-16 Agosto. Il castello di Montegibbio si anima per un week end ricco di eventi. In una location d’incanto, avvolti dal fascino della storia e della natura per un Ferragosto ad un passo da casa.

Il programma prevede: venerdì 14 alle ore 18 “Una passeggiata con i Borsari” escursione alla scoperta del meraviglioso parco dove ripercorreremo la storia e le leggende di Montegibbio. Dalle 18,30 Pic nic a Corte, dove assaporare la vera e propria cucina americana “street food” preparata da Patriot Wagon.

Sabato 15 agosto dalle ore 09 Santa Messa all’esterno nella corte del Castello in onore dell’Assunta, dalle ore 11,30 alle 15 Pic nic a Corte con le specialità street food a cura di Patriot Wagon.

Domenica 16 agosto dalle ore 09 Santa Messa all’esterno nella corte del Castello;

dalle ore 11.30 alle 15 Pic nic a Corte con le specialità street food a cura di Patriot Wagon.

Dalle ore 17 alle ore 19,30 in tuffo nel Medioevo con la Compagnia di Ventura Falchi del Secchia; dalle ore 19,30 “Una passeggiata con i Borsari” escursione alla scoperta del meraviglioso parco dove ripercorreremo la storia e le leggende di Montegibbio.

Dalle 18 alle 23.30 Pic nic a Corte, dove assaporare la vera e propria cena americana “street food” preparata da Patriot Wagon.

Dalle 21.30 “Stelle e Racconti a Corte” Fotografia Astronomica e letture per bambini dalle 22.30 alla scoperta dei pianeti, osserviamo il celo con i nostri telescopi nel parco del castello. (Evento a pagamento con prenotazione Valentina Zilibotti)

Prenotazioni obbligatorie. Info sulla pagina Eventi al Castello di Montegibbio www.castellodimontegibbio.com