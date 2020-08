Due autovetture date alle fiamme nella notte a Montese

Nel corso della nottata, a Montese, i carabinieri sono intervenuti in una zona isolata dove era stato segnalato un incendio. Si trattava di due autovetture, una Fiat 500 ed un Alfa Romeo Giulia, che erano state date alle fiamme. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. I veicoli sono andati completamente distrutti, per cui sono in corso accertamenti per identificare i proprietari che da una prima verifica non sembrerebbero del luogo.

Si presume che le autovetture siano state rubate e utilizzate per qualche reato, quindi date alle fiamme. Accertamenti da parte dei carabinieri, anche in altre province e regioni.



