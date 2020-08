Controlli sulla movida reggiana, anche lo scorso wekend

Anche durante lo scorso weekend sono stati predisposti, con ordinanza del Questore di Reggio Emilia, mirati servizi di controllo congiunti con agenti della Polizia di Stato, militari dell’arma dei Carabineri e personale della Polizia Municipale volti alla verifica del rispetto della normativa vigente inerente la nota emergenza da Covid-19, in ottemperanza alle decisioni assunte in sede di Comitato provinciale per l’ordine e sicurezza pubblica.

I servizi disposti nelle serate di venerdì e sabato scorsi, sono stati diretti da un funzionario della Questura di Reggio delegato dal Questore per il disimpegno dei delicati servizi. Gli agenti hanno effettuato pattugliamenti appiedati costanti lungo le principali vie e piazze del centro storico; in particolare, via Roma, parco del Popolo, piazza Fontanesi, piazza Prampolini e piazza S.Prospero, via Farini, piazza mMrtiri del 7 luglio.

Sono stati controllati complessivamente 11 esercizi commerciali e identificate 38 persone. E’ stata elevata 1 sanzione amministrativa a carico di una persona che non indossava la prescritta mascherina. I servizi hanno permesso di tenere sotto controllo la situazione gestionale delle numerosissime persone che hanno partecipato alla movida cittadina.