Contributo per l’acquisto di bici: a Maranello accolte 51 richieste

È stata completata la graduatoria comunale per l’assegnazione del contributo ‘Bike to Work’, che i beneficiari potranno utilizzare per uno sconto del 50%, fino a un massimo di 200 euro, sull’acquisto di una bicicletta (elettrica e non) o di un monopattino. Le domande inoltrate correttamente all’Ufficio Ambiente tra il 10 e 20 luglio sono state 94, e di queste le prime 51 – vigeva il criterio cronologico fino ad esaurimento dei fondi – sono state ammesse all’agevolazione.

I 94 cittadini che avevano richiesto il bonus regionale stanno ricevendo in queste ore una comunicazione con l’esito della loro domanda. Gli ammessi riceveranno inoltre le informazioni per completare la pratica ed ottenere il contributo, mentre ai non ammessi verrà ricordato che la graduatoria resterà valida e che rimarranno in lista di attesa per eventuali e ulteriori contributi che l’amministrazione potrebbe erogare in futuro.

I 51 beneficiari, a partire dalla data della comunicazione, avranno ora 30 giorni di tempo per compilare il modulo relativo al bonus (scaricabile dal sito web del Comune al link https://www.comune.maranello.mo.it/acquisto-bici-e-monopattini-pronta-la-graduatoria) ed inviarlo all’Ufficio Ambiente, allegando tassativamente la fattura di acquisto della bici o del monopattino (datata dopo il 20 maggio 2020). Controllata la pratica, il Comune in seguito erogherà l’ammontare previsto direttamente sul conto del destinatario.

A tutti gli ammessi al contributo ‘Bike to work’ verrà inoltre regalata una chiavetta magnetica per l’utilizzo gratuito delle due velostazioni collocate lungo le ciclabili in via Dino Ferrari (nei pressi del Museo Ferrari) e in via Alboreto (presso il Terminal dei bus). Le due bike-station sono dotate di superfici antisfondamento e telecamere a circuito chiuso, possono contenere ognuna fino a 15 biciclette e al loro interno sono dotate di due prese per la ricarica di bici elettriche e di una colonnina con attrezzi per gonfiare gli pneumatici e sistemare il sellino o la catena.