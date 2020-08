Calderara aumenta i fondi per le associazioni del territorio

Continua il supporto alle varie categorie del tessuto sociale di Calderara di Reno. L’Amministrazione ha infatti creato un ulteriore fondo di euro 14.000 a sostegno delle attività delle associazioni iscritte al Registro comunale delle forme associative e del volontariato.

Nell’ambito di un avviso pubblico già aperto e che scadrà il 30/10/2020, le associazioni potranno presentare proposte all’interno di uno di questi ambiti: progetti culturali e artistici innovativi e manifestazioni ricreative e culturali sul territorio.

La selezione porterà alla formazione di una graduatoria, quindi, fino all’esaurimento del budget, all’erogazione di contributi: che saranno sia di carattere economico, fino a 2000 euro per ogni associazione, sia sotto forma di utilizzo gratuito di attrezzature del comune, utenze, Cosap, servizi. “Abbiamo di fatto raddoppiato i fondi che storicamente dedicavamo a questo bando – dichiara il Sindaco Giampiero Falzone – perché l’emergenza sanitaria ha fortemente bloccato le attività delle associazioni e non possiamo rischiare di perdere un patrimonio insostituibile, anche dal punto di vista relazionale.

Le nostre associazioni sono un valore aggiunto anche per il welfare del nostro territorio e sono doverose forme concrete e urgenti di sostegno per consentire lo svolgimento delle loro attività”. “Coerentemente con gli indirizzi strategici “Città della Cultura e del Turismo” e “Città della partecipazione” indicati nel DUP, il Documento Unico di Programmazione 2020-2022 del Comune – aggiunge l’Assessore alla Cultura Maria Linda Caffarri – l’intenzione è sostenere da una parte nuovi progetti di rete e attività artistiche e culturali che contribuiscano allo sviluppo del sistema culturale cittadino, dall’altra manifestazioni che promuovono la coesione della comunità locale”.