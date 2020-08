Bologna: ordinanza di custodia cautelare nei confronti di un 25enne che perseguitava la ex

Il 4 agosto scorso, una 28enne di origine marocchina aveva denunciato presso la stazione carabinieri di Bologna Indipendenza l’ex compagno, marocchino di 25 anni, perché questi, a seguito dell’interruzione della loro relazione sentimentale, avrebbe posto in essere plurime condotte persecutorie nei confronti della donna, consistenti in appostamenti presso il luogo di lavoro, ingiurie e minacce, talvolta sfociate in aggressioni fisiche, privazioni della libertà personale e diffusione di immagini in atteggiamenti intimi.

Ieri i militari di quella stazione hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti dell’uomo, che nel frattempo si era trasferito a Firenze. Nel contesto dell’esecuzione della misura, gli operanti hanno anche rinvenuto nell’abitazione del giovane straniero 10 grammi di cocaina e quasi 100 di hashish, aggravando così la sua posizione con una denuncia per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti.