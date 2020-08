‘Riparchiamo’, sport e giochi con Uisp nelle aree verdi dei quartieri popolari

Divertimento, movimento e cura dell’ambiente sono le linee guida del progetto “Riparchiamo”, con cui Uisp Reggio Emilia, con il sostegno del comitato territoriale di Iren, promuove una serie di attività ludico-motorie per tutte le età nei quartieri di Reggio Emilia, finalizzate al benessere delle persone, al miglioramento degli stili di vita e alla cura degli spazi comuni e delle aree condominiali. Il progetto fa parte di “Estate popolare”, il cartellone estivo promosso da Acer e Comune di Reggio Emilia. Sei i quartieri interessati, dove fino al 30 ottobre per due pomeriggi alla settimana gli educatori di Uisp proporranno attività di gioco, sport e educazione ambientale che consentiranno a bambini, ragazzi e adulti fino a 99 anni di sentirsi meglio e vivere le aree verdi del proprio quartiere tra benessere, divertimento e rispetto del verde comune.

Tutti i lunedì e i giovedì l’appuntamento è nell’area verde tra rione Don Pasquino Borghi e via Doberdò, dalle 17.30 alle 18.30 per i bambini dai 6 ai 10 anni e dalle 18.30 alle 19.30 per i ragazzi dagli 11 ai 14. Stessi orari e stessa proposta a Cella nel parco tra via Caleri e via Boldini, mentre sempre di lunedì e giovedì nel parco I Platani di via Fenulli, l’attività per i bambini e ragazzi sarà dalle 17.30 alle 18.30 e per gli adulti dalle 18.30 alle 19.30. Il martedì e il venerdì invece sono i giorni in cui Uisp si trasferisce al Villaggio Stranieri, nel parco Campo di Marte II in via Don Sturzo (di fronte al circolo Arci Stranieri). Dalle 17.30 alle 18.30 potranno fare movimento i bambini e i ragazzi da 6 a 14 anni, e dalle 18.30 alle 19.30 gli adulti. La proposta verrà replicata negli stessi giorni e negli stessi orari anche nell’area verde condominiale di via Mascagni 10 e nel parco della Fonderia in via Galliano.

«Seminare buone pratiche di cittadinanza – commenta Azio Minardi, presidente di Uisp Reggio Emilia – incidere su corretti stili di vita, recuperare il giusto equilibrio tra attività motoria, alimentazione e rapporto con l’ambiente: questo è il contributo che intendiamo portare nel quadro delle attività di Acer proprio in luoghi-comunità come i condomini. Proporremo attività di ginnastica dolce per bambini e adulti, giochi ma anche momenti formativi e informativi: l’obiettivo è rafforzare l’identità dei luoghi e la collaborazione attiva tra le persone, recuperando il piacere di condividere emozioni e di stare meglio con se stessi e con i propri vicini dopo i lunghi mesi del lockdown».

Tutte le attività di “Riparchiamo” sono a partecipazione gratuita. Si consiglia la prenotazione al numero 0522 267214 (lun-ven dalle 9 alle 12) o via mail a progettieducativi@uispre.it