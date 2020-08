Incendio nella cucina di un casolare di campagna a Reggio Emilia

Poco dopo le 22.00 di ieri, 7 agosto, i carabinieri di Reggio Emilia, allertati dalla sala operativa dei Vigili del Fuoco che stavano intervenendo sul posto, sono intervenuti in via Miselli in città presso un casolare di campagna dove, per cause in corso di accertamento probabilmente riconducibili all’errato montaggio della bombola della cucina, era divampato un incendio che, oltre a distruggere la cucina, danneggiava l’intero impianto elettrico dell’abitazione.

Al termine delle operazioni di spegnimento l’abitazione è stata dichiarata inagibile e i due proprietari, un 77enne e la moglie 79enne, precauzionalmente sono stati condotti in ospedale per essere subito dimessi dopo gli accertamenti sanitari a seguito dell’esalazione del fumo. Incolume il figlio 50enne della coppia. Salvo anche il cane.