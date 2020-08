Incidente stradale ieri sera a Bologna, davanti al comando provinciale dei Vigili del fuoco

Ieri sera intorno alle 23:30 un autoarticolato che trasportava merce varia, mentre percorreva via Aposazza in prossimità della rotonda dei vigili del fuoco, ha sbandato e si è ribaltato. Fortunatamente il conducente è riuscito autonomamente ad uscire dal mezzo. Ferito, è stato affidato alle cure del 118 e trasportato in ospedale. I vigili del fuoco hanno provveduto a mettere in sicurezza lo scenario, il camion principalmente, e ad allertare la polizia locale, anch’essa giunta sul posto. L’autoarticolato è stato poi rimosso da tecnici specializzati.



