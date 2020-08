Cadono detriti dal soffitto di un portico in via Marsala a Bologna: traffico interdetto

I vigili del fuoco sono intervenuti intorno alle 10:00 in via Marsala, in centro a Bologna, per un dissesto statico. Sono caduti vari detriti dal soffitto di un portico. Per precauzione sia il passaggio pedonale che il traffico veicolare sono stati interdetti. Rimane possibile il transito a piedi dalla parte opposta della strada. Sul luogo il funzionario dei vigili del fuoco con una squadra di supporto che ha eseguito la verifica delle strutture interessate. La chiamata al 115 è partita dalla polizia locale di Bologna che ha provveduto ad isolare la zona.



