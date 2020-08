Arrestato autore di un furto all’interno di un’abitazione

Grazie alla segnalazione di un vicino gli agenti della Squadra Volante, ieri intorno alle 23.00, sono intervenuti all’interno di un’abitazione di via Rabitti a Reggio Emilia, sorprendendo nella flagranza del reato di furto aggravato P.G., classe 1972, residente in città, pluri pregiudicato per reati contro il patrimonio. Dopo aver forzato gli scuri di un’abitazione i cui proprietari erano assenti per un breve periodo di vacanza, tre malviventi sono riusciti ad entrare all’interno mettendo a soqquadro le stanze ed impossessandosi di monili in oro ed oggetti di valore per poi darsi alla fuga.

Mentre due dei malfattori riuscivano a dileguarsi, P.G., dopo aver abbandonato una borsa contenente strumenti di effrazione e la refurtiva, veniva fermato e tratto in arresto in flagranza di reato. Quanto sottratto veniva recuperato e successivamente restituito all’avente diritto.