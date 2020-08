Il Comune di Formigine non va in vacanza: uffici aperti tutto il mese di agosto

Il Comune di Formigine garantisce l’apertura dei suoi uffici per tutto il mese di agosto, mantenendo gli orari adottati sino ad ora, compresa l’apertura del lunedì pomeriggio dalle 14.15 alle 17.45 per offrire un momento aggiuntivo ai cittadini che ne possano avere necessità e limitando di conseguenza l’afflusso di più persone contemporaneamente.

A fare eccezione sono i due sabati centrali, dell’8 e del 22 agosto, in cui lo Sportello del Cittadino manterrà esclusivamente un presidio, che resterà reperibile per urgenze dalle 8.15 alle 12.15 e contattabile al numero 3281505300. Inoltre, nelle giornate festive di domenica 16 e lunedì 24, sarà assicurata la reperibilità per denunce di morte.

Continua anche l’apertura delle biblioteche, che non andrà in ferie: dal 10 al 22 agosto l’apertura sarà limitata alla fascia mattutina, dal lunedì al sabato dalle 9 alle 13. I servizi saranno chiusi il 15 e 24 agosto. Attivo il prestito in presenza su prenotazione e l’accesso a scaffale aperto per la collezione di narrativa destinata al pubblico adulto. Per info contattare il numero 059 416246 o biblio.formigine@comune.formigine.mo.it .