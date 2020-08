Motogp a Brno, Rossi “Dal podio di Jerez una spinta a dare il 100%”

BRNO (REPUBBLICA CECA) (ITALPRESS) – Una settimana di respiro ma da venerdì si torna a fare sul serio. La MotoGp farà tappa nel weekend a Brno, per il Gran Premio della Repubblica Ceca. Un appuntamento in cui la Yamaha cercherà conferme dopo il doppio podio ottenuto da Maverick Vinales e Valentino Rossi nell’ultimo Gp d’Andalusia. Il Dottore ha così interrotto un digiuno che durava dal 14 aprile 2019 e chissà che il circuito ceco non possa rappresentare un’ulteriore svolta per la sua stagione. Del resto Brno è una pista speciale per il 41enne centauro di Tavullia: 14 podi in carriera, comprese cinque vittorie nella classe regina anche se l’ultima datata 2009. “Ma è anche il circuito dove ho vinto la mia prima gara assoluta, in 125, nel 1996 ed è qualcosa che non potrò mai dimenticare – ammette Rossi – Normalmente l’atmosfera è davvero fantastica su questa pista ma sfortunatamente dovremo correre senza tifosi. Ma resta un bellissimo circuito, che mi piace molto, per cui proveremo a regalare ai tifosi che ci seguono da casa un bello spettacolo”. Dove il Dottore punta a recitare di nuovo un ruolo da protagonista. “Il podio dell’ultima gara è stato un grande risultato e una grande emozione, per cui spingeremo al 100% per essere di nuovo competitivi in questo weekend e dare il massimo”.

(ITALPRESS).