Chiusura di via Nirano nelle intere giornate del 6 e 7 agosto

Chiusura totale al traffico di via Nirano II tronco, in prossimità di via Chiesa, per lavori urgenti di messa in sicurezza stradale, dalle ore 7.00 del 06/08/2020 alle ore 20.00 del 07/08/2020.

I residenti di via del Cerreto e di via Chiesa dovranno percorrere via del Cerreto > via Fazzano > Montegibbio; oppure via Rocca Santa Maria.

Verso Serramazzoni invece: Via Cerreto > Via Rocca S. Maria > Via Giardini

I residenti e i cittadini sono cortesemente invitati a limitare gli spostamenti nelle fasce orarie indicate.