Camion si ribalta in A14 nei pressi di San Lazzaro

Ieri sera intorno alle 23:00 i vigili del fuoco sono intervenuti con due squadre e l’autogrù in A14 al Km 30 direzione NORD, nei pressi di San Lazzaro, per un incidente stradale che ha coinvolto un mezzo pesante. Un autotreno, in marcia verso Bologna, ha sbandato perdendo il rimorchio e, dopo essersi capovolto, ha urtato violentemente la barriera di cemento che divide i due sensi di marcia dell’autostrada.

Diversi detriti sono finiti nella carreggiata SUD. Tempestivo l’intervento dei vigili del fuoco e del 118 che hanno estratto il conducente ferito. Le squadre VF hanno poi messo in sicurezza lo scenario rimuovendo i calcinacci finiti in direzione sud dopo l’urto con il new jersey centrale. Il traffico, in direzione nord, è stato canalizzato sulla corsia d’emergenza (le altre tre sono rimaste chiuse) per le operazioni di soccorso e per il recupero del mezzo pesante incidentato, effettuato con l’autogrù. Presenti, oltre al 115 e 118, anche la Polstrada e ASPI.

Il camion, adibito al trasporto di animali vivi (pollame), al momento dell’incidente era scarico.