Continuano gli spettacoli della rassegna Aria di Eventi in Reggia promosso da Comune di Reggio Emilia e Fondazione Palazzo Magnani, con il Collettivo Artisti Insieme Re. L’8 agosto alle 21,30 l’Associazione Quinta Parete presenta lo spettacolo “Lemon Therapy” Con Enrico Lombardi ed Alice Melloni Una commedia leggera ma non superficiale, dove un trentacinquenne, che ha rimosso completamente la sua adolescenza perché troppo traumatica, decide di farsi aiutare dalla dottoressa V., psicoterapeuta fuori dagli schemi che utilizza una terapia alquanto originale: una lemon therapy in cui, con provocatorie richieste, coinvolge anche il pubblico rendendolo parte attiva dello spettacolo.

Il 9 agosto, sempre alle 21.30 appuntamento con la Compagnia Teatro del Cigno e lo spettacolo Il Calapranzi di Harold Pinter, regia di Ilaria Carmeli con Gianluca Bertolini e Lorenzo Bonini accompagnati dal contrabbasso di Emanuele Lanzillotta Il Calapranzi di Harold Pinter è una commedia dal ritmo vorticoso, che travolge lo spettatore con la sua forza prorompente. Due uomini, Gus e Ben, si trovano nella stanza di un seminterrato, annoiati, in attesa di qualcosa, passando il tempo a chiacchierare fra di loro. Un vero e proprio thriller dialettico in cui le due personalità contrastanti dei protagonisti causano spesso scontri verbali, in uno stato di ansia crescente, fino al finale a sorpresa. Il capolavoro di Pinter ci pone di fronte alla fragilità umana, al senso primigenio dell’uomo come animale sociale, al confronto con l’abisso della nostra realtà interiore. Tutti gli spettacoli sono a Ingresso gratuito ma con prenotazione obbligatoria chiamando lo 0522.456469 dal martedì al sabato dalle 9 alle 13.30 o mandando una mail a iat@municipio.re.it