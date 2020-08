Un arresto per furto aggravato a Portonovo

I Carabinieri della Stazione di Portonovo hanno arrestato un trentunenne rumeno per furto aggravato. E’ successo questa notte, durante un controllo del territorio finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati predatori ai danni delle aziende agricole che si trovano in quel territorio. Di recente, infatti, si erano verificati dei furti da parte di soggetti ignoti che avevano preso di mira le ditte specializzate nel settore agricolo, impossessandosi di macchinari e strumenti costosi utilizzati per la coltivazione di specie vegetali.

Il trentunenne, bloccato dai Carabinieri mentre si trovava al volante di un Fiat Doblò, è finito in manette mentre stava tentando di dileguarsi da un’azienda agricola di via del Signore in cui si era illegalmente recato per rubare le ruote di un trattore e numerosi attrezzi da lavoro. La refurtiva è stata sequestrata, in attesa di essere restituita al legittimo proprietario. Su disposizione della Procura della Repubblica di Bologna, il trentunenne è stato tradotto in camera di sicurezza, in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto.