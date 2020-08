Recuperata bandiera spezzata sul tetto di un torrione di Palazzo Ducale a Modena

Sono stati i Militari dell’Accademia ad avvertire i Vigili del Fuoco che il maltempo di questi giorni aveva divelto una delle bandiere metalliche poste sul tetto di uno dei torrioni di Palazzo Ducale a Modena. Dopo un sopralluogo congiunto nella mattina, si è deciso di transennare temporaneamente l’area in via precauzionale in attesa di progettare la manovra di recupero dal tetto non accessibile.

Si è quindi programmata l’operazione nel pomeriggio con una squadra SAF dei Vigili del Fuoco (personale formato in tecniche speleo alpinistiche) e l’autoscala 39 m assegnata al Comando l’anno scorso. L’intera operazione è andata nel migliore dei modi con il recupero del basamento e della bandiera spezzata.