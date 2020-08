AVAP Formigine, si rinnova il consiglio: eletto presidente Luciano Neviani

Si rinnova il consiglio direttivo dell’associazione di volontariato Assistenza Pubblica AVAP di Formigine: il nuovo Presidente è Luciano Neviani, residente a Colombaro e attivo nel mondo del volontariato da oltre un decennio.

“Ho cominciato a Castelnuovo Rangone nel 2007, per poi trasferirmi a prestare servizio nell’AVAP di Formigine nel 2016” ha spiegato il neo eletto, raccontando il senso di responsabilità che questa scelta porta con sé: “Far parte dell’Assistenza Pubblica ha sempre rappresentato, per me e gli oltre 250 iscritti, un onere ed un impegno, seppur volontari.

L’obiettivo che mi pongo per questo mandato non può che essere dare continuità a quello che è il prestigio del volontariato formiginese e la costante vicinanza ai cittadini ed a chi ha più bisogno”. L’AVAP è una fondamentale ricchezza del territorio: i suoi volontari, agendo nei servizi di emergenza sanitaria, di trasporto anziani, malati e diversamente abili, oltre che nell’assistenza ed il supporto ai Servizi Sociali, da più di 25 anni rappresentano un punto fermo per la tutta la cittadinanza, grazie alla propria assistenza continua e instancabile 24 ore al giorno per 365 giorni all’anno.