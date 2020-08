Spettacolo d’attore e figure animate a vista per la rassegna ‘Viva i cortili 2020’, giovedì 6 agosto al Bla

Giovedì 6 agosto, ultimo appuntamento con la rassegna per bambini e famiglie ‘Viva i cortili 2020’, organizzati dal Comune di Fiorano Modenese in collaborazione con Tir Danza. Alle ore 21.00, nel giardino interno del Bla (Biblioteca) a Fiorano, andrà in scena “Blue Moon”, spettacolo d’attore e figure animate a vista, con Rufino Clown che ci racconta la sua scoperta della Luna: una piccola storia senza parole, adatta ad ogni tipo di pubblico

La prenotazione è obbligatoria alla mail direzione@tirdanza.it, fino a esaurimento posti. In caso di maltempo lo spettacolo sarà annullato. Infine, è necessario essere provvisti di mascherina.

“Dov’eri il giorno in cui l’uomo arrivò sulla luna?”. Era il 21 di luglio del 1969 e Amedeo era solo in casa. Non aveva niente da fare e trascorse il giorno fra la televisione, il suo cane e le sue abitudini quotidiane, sognando ad occhi aperti di incontrare l’amore della sua vita. Fino a che lo trovò…

“Blue Moon” è uno spettacolo poetico, costruito su piccole azioni e piccole assurdità, di clown e burattini (o marionette) che racconta la quotidianità di un uomo innamorato della luna. Un mondo reale e un mondo in miniatura condividono uno scenario ambientato nel finale degli anni ‘60.

Con questo appuntamento si chiude la rassegna “Viva i cortili”, che ha visto grande partecipazione di bambini e famiglie lungo tutte le sue tappe.