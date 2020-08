Reggio Emilia: movida, week-end di controlli nel centro cittadino

Durante il weekend sono stati predisposti con ordinanza del Questore alcuni servizi di controllo congiunti con agenti della polizia di stato, della polizia municipale e militari della guardia di finanza, volti alla verifica del rispetto della normativa vigente inerente la nota emergenza da Covid-19 in ottemperanza alle decisioni assunte in sede di comitato provinciale per l’ordine e sicurezza pubblica.

I servizi disposti venerdì e sabato sera scorsi, sono stati diretti da un funzionario della Questura.

Gli agenti hanno effettuato pattugliamenti appiedati costanti lungo le principali vie e piazze del centro storico in particolare, via Roma, Parco del popolo, piazza Fontanesi, piazza Prampolini, piazza S.Prospero, via Farini, piazza Martiri del 7 luglio.

Sono stati controllati complessivamente 45 esercizi commerciali; 32 persone identificate.

Sono state elevate 2 sanzioni amministrative a carico di persone che non indossavano la prescritta mascherina una sanzione è stata elevata ad un giovane sorpreso a consumare una bevanda in un contenitore di vetro.

I servizi hanno permesso di tenere sotto il controllo la situazione gestionale delle diverse migliaia di cittadini che hanno partecipato alla movida cittadina.

