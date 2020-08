Festival Crossroads a Correggio: concerto Rita Marcotulli, Israel Varela & Ares Tavolazzi

Un altro concerto sottratto all’oblio del lockdown: Rita Marcotulli (pianoforte), Israel Varela (batteria, voce, live electronics) e Ares Tavolazzi (contrabbasso) si esibiranno sabato 8 agosto nel Cortile del Palazzo dei Principi di Correggio (RE), recuperando così lo spettacolo annullato lo scorso maggio del festival Crossroads, organizzato da Jazz Network e dall’Assessorato alla Cultura della Regione Emilia-Romagna.

Il trio si esibirà in due distinti set: il primo inizierà alle 20:30, il secondo alle 22:30. Il concerto è realizzato in collaborazione con il Comune di Correggio nell’ambito di Correggio Jazz. Biglietti per ogni set: prezzo unico euro 14; ridotto under 25 euro 8.

Rita Marcotulli, formatasi nella vivace scena jazzistica romana dei primi anni Ottanta, si è inizialmente distinta come eccellente pianista mainstream (nella qual veste vanta collaborazioni dai risultati significativi con Chet Baker, Steve Grossman, Joe Henderson, Joe Lovano) per poi progressivamente orientarsi verso una musica più personale e, per usare un termine ormai entrato nella musicologia jazzistica, all’europea. Il duo creato con il batterista messicano Israel Varela prosegue ancora oltre nel senso di libertà formale: il linguaggio jazzistico è la griglia di partenza per un viaggio esplorativo delle più diverse geografie musicali, dal flamenco alle sonorità arabe e orientali.

Israel Varela, al pari della Marcotulli, è un musicista che non si può racchiudere in una sola corrente stilistica, come dovrebbe essere chiaro dalle sue collaborazioni, che spaziano da Pat Metheny a Charlie Haden, Yo Yo Ma, George Benson, Mike Stern, Pino Daniele…

A Correggio, la Marcotulli e Varela accolgono, trasformandosi in trio, Ares Tavolazzi: un valore aggiunto a livello timbrico e ritmico.

Concerto di sabato 8 agosto

Correggio (RE), Cortile Palazzo dei Principi

ore 20:30 primo set – ore 22:30 secondo set

“Correggio Jazz”

RITA MARCOTULLI & ISRAEL VARELA feat. ARES TAVOLAZZI

Rita Marcotulli – pianoforte;

Israel Varela – batteria, voce, live electronics;

Ares Tavolazzi – contrabbasso

Indirizzi e Prevendite :

Correggio (RE): Cortile Palazzo dei Principi, Corso Cavour 7; Teatro Asioli, Corso Cavour 9.

Informazioni: tel. 0522 637813, e-mail info@teatroasioli.it.

PREVENDITA/PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA c/o biglietteria Teatro Asioli, aperta il martedì e venerdì ore 17-19 e i giorni di concerto 19:30-22:30.

Prevendita on-line: www.teatroasioli.it, www.crossroads-it.org.