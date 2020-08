Interventi stanotte dei carabinieri modenesi per maltempo

A seguito dell’evento atmosferico di questa notte, vi segnalo i seguenti interventi effettuati da pattuglie dei carabinieri del territorio di tutta la provincia.

Compagnia di Carpi: uno albero caduto in via Marx nel comune di Carpi, Comune di Soliera, albero caduto sulla sede stradale in via Archimede, albero caduto su un veicolo in sosta in via Marconi; Comune di campo Galiano, palo della Telecom caduto in via nuova, sottopasso della TAV parzialmente allagato e messo in sicurezza interrompendo il traffico Da parte dei militari della stazione di campo Galiano; comune di camposanto, albero caduto sulla sede stradale in via per San Felice.

Compagnia di Modena: Comune di Modena, via Emilia Este, località Fossalta due alberi caduti Su veicolo in sosta albero caduto sulla sede stradale in tangenziale Pasternak , tra uscita 3 e uscita a 4 , nonché 3 pali della Telecom caduti in strada villavara;

Comune di Bomporto, diverta la guaina del tetto di un’abitazione in quella via per Modena, con tetto parzialmente scoperchiato, stessa cosa in abitazione in via caduti di navicello ove anche in questo caso è risultato parzialmente scoperchiato il tetto.