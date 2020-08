Calcio: Serie A, Sassuolo-Udinese 0-1

Un tocco ravvicinato di Okaka permette all’Udinese di superare per 1-0 il Sassuolo e chiudere il campionato con un successo. La squadra di Gotti termina la stagione al tredicesimo posto con 45 punti, mentre la formazione guidata da De Zerbi in ottava posizione con 51 punti. Partita divertente al Mapei Stadium, con entrambe le squadre che avevano gia’ raggiunto l’obiettivo della permanenza in Serie A con un discreto anticipo. All’8′ la prima occasione di marca neroverde:

azione manovrata che si conclude con un mancino di Toljan, abile pero’ Musso a respingere.

Il match e’ vivace e la risposta dei bianconeri arriva cinque minuti piu’ tardi con Lasagna, ma tutto solo il numero 15 dell’Udinese da fuori area calcia a lato. Le due compagini non si risparmiano e si contendono ogni singolo pallone.

Proprio grazie al pressing al 24′ la squadra di Gotti confeziona una nuova occasione: De Paul serve in corsa Stryger Larsen che calcia in diagonale, ma Consigli e’ attento e con l’aiuto della traversa riesce ad allontanare. Il Sassuolo gira bene il pallone e al 39′ prova a sbloccare la gara con un destro violentissimo di Junior Traore’ deviato da Musso in corner.

Nella ripresa i padroni di casa ci riprovano, questa volta con Berardi direttamente da calcio di punizione ma Musso dice di no. La gara si sblocca al minuto 53: Lasagna sfila sulla corsia destra e mette al centro un perfetto pallone per Okaka che da pochi passi spinge in rete non lasciando scampo all’estremo difensore del Sassuolo. I padroni di casa non ci stanno e si gettano in avanti alla ricerca del pareggio che sfiorano al 68′ con un gran sinistro al volo Berardi che Musso con un intervento miracoloso riesce a deviare. Finisce 0-1, sorride l’Udinese.