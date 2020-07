Spadafora “tifosi negli stadi? Al momento no”

NAPOLI (ITALPRESS) – “Tifosi negli stadi? Allo stato attuale no, il CTS proprio stamattina ha deliberato il ‘nò al pubblico agli internazionali di tennis, perchè c’è comunque una preoccupazione sulla riaperture”. Lo ha detto il ministro delle Politiche giovanili e dello Sport, Vincenzo Spadafora, a margine di una iniziativa a Napoli.

“Arriviamo a settembre, vediamo come saranno i dati epidemiologici, speriamo positivi, e poi, il mio auspicio è di vedere il prima possibile le persone allo stadio, che torneranno quando ci potranno tornare in sicurezza”, ha aggiunto.

(ITALPRESS).