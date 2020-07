Nubifragio sulla città: la ‘conta’ dei danni

Non privo di conseguenze il nubifragio abbattutosi sulla città. La pioggia, ma soprattutto il vento, hanno scosso il bollente pomeriggio estivo lasciando segno tangibile del loro passaggio. Scantinati e portici allagati e caditoie ‘toppate’ che hanno trasformato alcune strade del centro storico in canali, sono stati pedaggio abituale pagato al fortunale, mentre alcuni cornicioni caduti tra via Battisti e via Lea si sono aggiunti ad altri danni segnalati sulle prime colline. I problemi più grossi a San Michele, presso il centro sportivo Zanti, dove la furia degli elementi ha addirittura abbattuto un albero, provocando il distacco dell’energia elettrica.

I vigili del fuoco di Modena segnalano una decina di interventi su tutta la provincia, da Modena a Castelnuovo Rangone, a Carpi per rami spezzati e alberi caduti. NOn si segnalano feriti.