Modena alla commemorazione per la strade di Bologna del 2 agosto 1980

Domenica 2 agosto 2020 anche Modena partecipa a Bologna alle cerimonie per la “giornata in memoria delle vittime di tutte le stragi”, nel 40° anniversario della strage del 1980 alla stazione ferroviaria, al centro già della visita bolognese del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. A rappresentare la città, accompagnato dagli operatori della Polizia locale col Gonfalone della città decorato con Medaglia d’oro al Valor Militare, sarà quest’anno Andrea Bortolamasi, assessore a Cultura, Politiche Giovanili e Città Universitaria

Le vittime dell’attentato del 2 agosto 1980 alla stazione di Bologna furono 85 e oltre 200 persone rimasero ferite.

Quest’anno, a causa dell’emergenza sanitaria Covid-19, non si svolgerà la Staffetta “Insieme per non dimenticare il 2 agosto 1980” che ogni anno faceva tappa a Modena per poi terminare il suo percorso il 2 agosto a Bologna.