Domenica di pulizie nei parchi di Cavriago

Ripartono le domeniche di pulizie nei parchi di Cavriago aperte ai cittadini che, volontariamente, decidono di dedicare un’ora del loro tempo per il benessere e il decoro ambientale. Questa iniziativa, che aveva avuto grande successo prima della pandemia, riparte al momento con un singolo incontro, domenica 2 agosto.

E’ promossa dal Comune ed è stata decisa in collaborazione con il gruppo di giovani “Cavriago Plastic Free”, Auser di Cavriago, e l’Associazione culturale Carmen Zanti. All’iniziativa, oltre ai ragazzi e a diversi volontari delle varie associazioni di volontariato, sarà presente anche l’assessore all’ambiente Luca Brami. Oggetto della pulizia sarà il paco della zona del palazzetto dello sport. Il ritrovo è previsto alle 8.45 nel parcheggio del pala AeB di via Pianella. Il Comune fornirà a tutti coloro che parteciperanno sia sacchetti, che pinze, guanti e tutto l’occorrente. In caso di maltempo l’evento sarà annullato.