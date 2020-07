Apertura estiva del Cinema Astoria di Fiorano

Ripartono le proiezioni di film al Cinema Teatro Astoria di Fiorano, in p.zza Ciro Menotti 8, con la rassegna estiva “CinemAperto”. Tutti i mercoledì, dal 5 agosto al 2 settembre, sarà proposta una pellicola della scorsa stagione cinematografica, con l’inizio delle proiezioni fissato per le ore 21.15. il costo del singolo biglietto è di 4 euro: un prezzo contenuto al fine di incentivare il ritorno al cinema della cittadinanza, sempre nel rispetto delle norme vigenti per la salvaguardia sanitaria. È necessario, infatti presentarsi muniti di mascherina.

La rassegna è organizzata dal Comune di Fiorano Modenese in collaborazione con TIR Danza.

Il 5 agosto andrà in scena il film “Judy” – Regia: R. Goold; con R. Zellweger

L’ultimo periodo della grande attrice e cantante Judy Garland, sul finire di una carriera sfolgorante, iniziata giovanissima con la Dorothy del Mago di Oz. Un mix di fama e successo, fra Oscar e Golden Globe, e poi la battaglia con il suo management, i rapporti con i musicisti, i fan, i suoi amori tormentati e il dramma familiare che la spinse a fare i bagagli e trasferirsi a Londra. In quegli anni ci ha regalato alcune delle performance più iconiche della sua carriera.

Di seguito gli altri appuntamenti:

12 agosto – “L’inganno perfetto” (Regia: B. Condon; con H. Mirren e I. McKellen)

19 agosto – “Piccole Donne” (Regia: G. Gerwing; con E. Watson e M. Streep)

26 agosto – “L’ufficiale e la spia” (Regia: R. Polanski; con J. Dujardin)

2 settembre – “Gloria Bell” (Regia: S. Lelio; con J. Moore e J. Turturro)

Per tutte le informazioni: 373 8678918 – astoria@tirdanza.it