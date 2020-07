Previsioni meteo Emilia Romagna, venerdì 31 luglio

Al mattino e in serata sereno o poco nuvoloso. Nel pomeriggio addensamenti cumuliformi sui rilievi, a cui potranno essere associati locali e brevi rovesci. Temperature: senza variazioni di rilievo o in lieve aumento. Minime comprese tra 24° e 26° nei centri urbani e valori leggermente inferiori nelle aree di aperta campagna; massime tra 35° e 37°C nei capoluoghi interni ed intorno a 32/33°C lungo la fascia costiera. Disagio bioclimatico diffuso, specie nelle pianure più interne. Venti: deboli di direzione variabile, a regime di brezza lungo la costa. Non si escludono temporanei rinforzi sul crinale appenninico. Mare: quasi calmo, localmente e temporaneamente poco mosso nel pomeriggio/sera.

(Arpae)