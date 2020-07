Le iniziative di agosto nel complesso abbaziale di Nonantola

Due appuntamenti speciali per scoprire l’antichissimo patrimonio abbaziale di Nonantola in uno scenario suggestivo: giovedì 6 agosto e giovedì 20 agosto l’Abbazia ed il Museo Benedettino e Diocesano d’Arte Sacra aprono le loro porte ai visitatori in orario serale, con la possibilità di partecipare ad un picnic nella cornice esclusiva del grande giardino e, a seguire, ad una visita guidata condotta dal Priore del Capitolo Abbaziale, don Alberto Zironi, e da Simona Roversi, direttrice del Museo.

Nel rispetto delle norme anti-Covid, il primo momento, dalle ore 19, sarà ospitato nel giardino abbaziale, dove i visitatori – con l’opportuno distanziamento – potranno fare un picnic con cestino fornito direttamente al loro arrivo (contenente cibo salato, dolce e bottiglia d’acqua, più un gadget offerto dal museo) e potranno ammirare, sul far della sera, il complesso abbaziale valorizzato dal nuovo sistema di illuminazione recentemente realizzato grazie ai fondi ministeriali del “Giubileo della luce”. Alle ore 20.30 si svolgerà la visita alla prestigiosa basilica abbaziale, concattedrale dell’Arcidiocesi di Modena-Nonantola, e al Museo Benedettino e Diocesano, dove il visitatore sarà condotto alla scoperta del patrimonio millenario ancora oggi conservato a Nonantola. Si potranno ammirare importanti opere pittoriche (come il grande Polittico quattrocentesco di Michele di Matteo,

la Pala di San Carlo Borromeo di Ludovico Carracci e la tela della Madonna e san Lorenzo del Guercino), pergamene di Carlo Magno, Matilde di Canossa, Federico Barbarossa, codici medievali miniati ed il Sacro Tesoro Abbaziale con preziosi oggetti a partire dall’anno Mille.

Per i bambini dai 5 agli 11 anni, al posto della visita guidata, è prevista un’attività ludica.

Il costo è di 15 € per gli adulti, 8 € per i bambini dai 5 ai 12 anni, gratuito fino a 4 anni e comprende un cestino con cibo e bevande per persona, ingresso al museo e visita guidata. Sono previste agevolazioni per famiglie.

L’iniziativa è a numero limitato ed è quindi necessario inviare la propria prenotazione, indicando il numero di partecipanti, alla mail museo@abbazianonantola.it o chiamare per informazioni il numero telefonico 059 549025.

Informazioni e prenotazioni: Museo Benedettino e Diocesano d’Arte Sacra

Via Marconi, 3, 41015 Nonantola – 059 549025, museo@abbazianonantola.it

www.abbazianonantola.it