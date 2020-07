Incidente stradale in A1, Variante di Valico: due feriti in uno schianto tra mezzi pesanti

Questa mattina poco dopo le 7:00, su richiesta del servizio emergenza territoriale del 118, i vigili del fuoco sono intervenuti con due squadre per un incidente stradale sulla A1 all’altezza del km 2 direzione nord (Variante di Valico) che vedeva coinvolti in una collisione tre mezzi pesanti, due autoarticolati-TIR e un autocarro. Al momento non si conoscono le cause dello schianto.

Le squadre dei Vigili del fuoco hanno estratto dalle lamiere due persone e hanno messo in sicurezza tutti i mezzi coinvolti. I due feriti sono stati affidati al 118 presente sul posto con ambulanze e automedica. L’autostrada è rimasta chiusa in direzione nord per circa un’ora e sul posto oltre il 115 e il 118 erano presenti anche la polizia stradale e il personale tecnico di ASPI.