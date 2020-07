Domani lavori nella rotatoria di accesso al casello A1 Terre di Canossa-Campegine

La Provincia di Reggio Emilia informa che dalle 8.30 di domani, venerdì 31 luglio, nella rotatoria in prossimità dell’accesso al casello autostradale A1 Terre di Canossa-Campegine si viaggerà a senso unico alternato regolato da movieri o con restringimento della carreggiata e con limite di velocità a 30 km/ora.

I provvedimenti si sono resi necessari per consentire alla ditta Tre Emme di Castelnovo Sotto lo svolgimento di lavori di risanamento del corpo stradale della Sp 39, nell’ambito dell’appalto degli Interventi di messa in sicurezza delle strade provinciali con servizio di pronto intervento – Reparto Nord. Il cantiere dovrebbe concludersi in giornata.