Dal 1/8 arriva il Drive In a San Michele, ecco il programma

Nove appuntamenti con il film cult degli ultimi trenta anni da vivere assieme alla famiglia o agli amici riscoprendo il piacere del Drive In o gustando la cena nello spazio ristorante.

A partire da sabato 1 Agosto ore 22 inizierà la programmazione ufficiale del Drive In nell’area allestita presso la sede degli Alpini di San Michele, in via Vallurbana, che proseguirà per tutto il mese di Agosto.

Ecco il calendario:

01/08 – Grease, 1978, R. Kleiser

05/08 – Bohemian Rhapsody, 2018, B. Singer

08/08 – Frankenstein junior, 1974, M. Brooks

12/08 – Chi trova un amico trova un tesoro, 1981, S. Corbucci

15/08 – Sister Act: una svitata in abito da suora, 1992, E. Ardolino

19/08 – Aladdin, 2019, G. Ritchie

22/08 – Quattro matrimoni e un funerale, 1994, N. Newell

26/08 – Titanic, 1997, J. Cameron

29/08 – Cenerentola, 2015, K. Branagh

La proiezione avverrà in località San Michele dei Mucchietti – Spazio all’aperto del Circolo Alpini San Michele – Sassuolo.