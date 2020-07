Bolle giganti a Sasso Marconi: due spettacoli tra sogno e magia nel week-end

Il programma di intrattenimenti predisposto nel periodo estivo dall’Assessorato alla Cultura del Comune in collaborazione con l’associazione Ca’ Rossa, propone nel week-end due serate di spettacolo nel capoluogo e nella frazione di Fontana, che hanno come protagoniste incontrastate le bolle di sapone.

A proiettarci nel fantastico universo delle bolle saranno Michele Cafaggi, che venerdì 31 luglio porta in scena nella Piazzetta del Teatro il suo “Fish and Bubbles”, e gli artisti di “Bubble on Circus” con “Il soffio magico”, spettacolo in programma a Fontana sabato 1 agosto.

Due show per tutta la famiglia in cui lasciarsi coinvolgere dalla magia senza tempo delle bolle di sapone: realizzate con attrezzi vari e originali, bolle di tutti i tipi, dalle molteplici forme e dai tanti colori, prenderanno forma volteggiando leggere nell’aria e regalando suggestioni capaci di emozionare spettatori di tutte le età.

GLI SPETTACOLI

Venerdì 31 luglio

Piazzetta del Teatro, ore 21.15

Michele Cafaggi (foto) – “Fish and Bubbles” (clownerie, giochi con l’acqua e bolle giganti)

Sabato 1 Agosto

Borgo di Fontana, Piazza Cremonini, ore 21.15

Bubble on Circus – “Il soffio magico” (teatro comico, magia, bolle giganti)

Entrambi gli spettacoli iniziano alle 21.15 e sono ad ingresso gratuito (posti distanziati nel rispetto delle prescrizioni di sicurezza in vigore).

Lo spettacolo di venerdì 31 chiude il cartellone sassese di “Favolando per le valli”, mentre quello di sabato 1 è il primo di una serie di appuntamenti sotto le stelle che animeranno il borgo di Fontana il sabato sera, ad agosto: dopo le bolle di “Bubble on Circus” si prosegue con tre serate all’insegna della musica, con concerti e clownerie musicali – info e dettagli sul programma sul sito www.comune.sassomarconi.bologna.it