Previsioni meteo Emilia Romagna, giovedì 30 luglio

Cielo sereno o poco nuvoloso per tutto il corso della giornata con qualche addensamento più consistente nel pomeriggio sui rilievi appenninici centro occidentali. Temperature: pressochè stazionarie. Minime comprese tra 23° e 24°C nei centri urbani, leggermente inferiori nelle aree di aperta campagna. Massime attorno a 34/36°C nei capoluoghi interni; localmente potremo avere anche punte superiori. Qualche grado in meno invece sul settore costiero. Le alte concentrazioni di umidità nei bassi strati determineranno condizioni di disagio bioclimatico diffuso in pianura. Venti: deboli variabili, a regime di brezza sulla fascia costiera. Mare: quasi calmo mattina e sera, poco mosso il pomeriggio.

(Arpae)