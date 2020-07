I servizi demografici del Comune di Sassuolo da sabato tornano gli orari pre-Covid (ma su appuntamento)

Torneranno alla normalità pre-Covid, da sabato 1 agosto, gli orari dei Servizi demografici del Comune di Sassuolo. Tutti i servizi, però, saranno erogati esclusivamente su appuntamento concordato telefonicamente, per e-mail oppure allo sportello informativo attivato nell’atrio del Comparto XX Settembre anche per il rilascio di certificazione di anagrafe e stato civile; il tutto per limitare al massimo la permanenza negli uffici e gli assembramenti.

Gli uffici dei Servizi Demografici del Comune di Sassuolo saranno, quindi, aperti dal lunedì al sabato dalle ore 9 alle ore 12,30; il giovedì invece dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 18,30.

Nell’atrio antistante gli uffici sarà presente la segnaletica a pavimento per garantire il distanziamento previsto dalle norme e avvisi con indicazioni utili allo svolgimento delle pratiche. Saranno disponibili dispositivi per l’igiene delle mani e l’accesso sarà autorizzato solo ed esclusivamente ai cittadini provvisti di mascherina.

I cittadini che non hanno un appuntamento non potranno entrare negli uffici ma dovranno fermarsi allo sportello esterno che fornirà loro tutte le informazioni richieste. I distributori automatici di caffè e altri prodotti non sono più accessibili.

Per il solo mese di Agosto, come tutti gli altri uffici del Comune (ad eccezione dell’ufficio di Stato Civile e Polizia Municipale), gli uffici saranno chiusi nella giornata del sabato

Di seguito i recapiti ai quali rivolgersi per fissare un appuntamento:

Per richieste di residenza, rilascio carte di identità elettroniche, certificazioni ed autentiche 0536 880 733/823/760 – anagrafe@comune.sassuolo.mo.it – demografici@cert.comune.sassuolo.mo.it

Per appuntamenti Stato Civile (pubblicazioni matrimonio, DAT, separazioni e divorzi, rilascio certificati ed estratti di nascita, matrimonio e morte)

0536 880 804/897

statocivile@comune.sassuolo.mo.it demografici@cert.comune.sassuolo.mo.it

Per appuntamenti Polizia Mortuaria

0536 880 730

cimiteri@comune.sassuolo.mo.it