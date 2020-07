Terminato il Freepower 2020, arrivederci a settembre

Venerdì 24 luglio, con una cena di gruppo, si è concluso FREEPOWER-2020 e le sue attività ludiche presso l’Oratorio San Filippo Neri. Anche quest’anno, nonostante le restrizioni legate all’emergenza COVID, ma grazie all’impegno e ad un’attenta organizzazione, è stato possibile offrire a ragazzi dagli 11 ai 19 anni, un periodo ricco di proposte, laboratori, sfide e nuove relazioni. Sono stati circa una trentina i partecipanti che, divisi in gruppi e rispettando tutte le norme, hanno potuto sperimentare attraverso il gioco, la collaborazione e il dialogo, la bellezza della costruzione di nuove amicizie e la condivisione di bei momenti insieme.

Nell’ultima settimana, oltre al ricco programma e all’evento finale, martedì 21 luglio ragazzi ed educatori hanno compiuto un breve percorso sulle nostre colline, per scoprire nuovi luoghi in cui giocare in semplicità e stare a contatto con la natura. Mercoledì 22 luglio invece, l’Oratorio di Fiorano e le attività di FREEPOWER e SUMMER SCHOOL hanno ospitato Carovana STEM, un’iniziativa di ART-ER di Bologna, Società Consortile dell’Emilia-Romagna che si occupa della formazione e della diffusione di nuove competenze digitali, con uno dei suoi progetti finanziati dal Fondo Sociale Europeo. Sono stati 40 i ragazzi che hanno partecipato ai 5 laboratori digitali offerti gratuitamente.

Ad oggi il FREEPOWER e le iniziative dell’Oratorio sono sospese per le vacanze estive, che tuttavia riprenderanno con lo stesso entusiasmo a settembre.

Per restare aggiornati è sufficiente seguire i canali Facebook e Instagram, dove è possibile trovare tutte le novità.