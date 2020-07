Scandiano, da sabato 1 agosto il servizio Salute Donna si trasferisce

Scandiano, a partire da sabato 1 agosto l’attività del servizio Salute Donna dell’ospedale Magati si sposta dal corridoio arancione situato ai Poliambulatori al corridoio giallo (stanze 1007 e 1009) sempre al primo piano dell’edificio. Il trasferimento è stato deciso per migliorare il rispetto delle normative anti COVID 19, per ridurre le presenze negli spazi comuni e di passaggio essendo numerosi gli ambulatori presenti. Per ulteriori informazioni è possibile chiamare l’Urp allo 0522 850400 dal lunedì al venerdì, dalle ore 8 a mezzogiorno.



