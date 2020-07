Ripristino del manto stradale: mercoledì 29 luglio chiuso il ponte dell’Uccellino

Per consentire un intervento urgente di ripristino del manto stradale, il ponte dell’Uccellino, che collega i territori di Modena e Soliera, sarà chiuso al traffico per tutta la giornata di mercoledì 29 luglio, dalle 8.30 alle 18.30.

I lavori, coordinati dai tecnici del servizio Lavori pubblici e manutenzione della città del Comune di Modena, si sono resi necessari per ripristinare l’asfalto ammalorato sul ponte. I tecnici effettueranno anche la verifica dei giunti di dilatazione del ponte.

La sospensione della circolazione interesserà via Ponte basso, con indicazioni di deviazione dalla rotatoria sulla Canaletto, e, sull’altro lato del ponte, l’ultimo tratto di via Morello confine.