Previsioni meteo Emilia Romagna, mercoledì 29 luglio

Cielo generalmente sereno o al più poco nuvoloso nel corso del pomeriggio sul settore appenninico centro-occidentale. In serata qualche addensamento più consistente sull’Emilia occidentale, con bassa probabilità di precipitazioni. Temperature: in lieve ulteriore aumento. Minime comprese tra 22°C e 25°C nei capoluoghi, qualche grado in meno nelle aree di aperta campagna. Massime intorno a 31°/34°C sulla costa; tra 36°C e 37°C nei capoluoghi interni, con locali punte fino a 38°C. Venti: deboli; di direzione variabile sulla pianura centro-occidentale, sudoccidentali sui rilievi con qualche rinforzo tra pomeriggio e sera su quelli romagnoli, a regime di brezza sulla costa e sulla pianura orientale. Mare: quasi calmo o poco mosso.

(Arpae)